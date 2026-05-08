وزير الطاقة الموريتاني يطلع على تجربة الجزائر في تحلية مياه البحر

التقى اليوم الجمعة، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع سوناطراك، لحسن باده، بمعية سفير الجزائر بنواكشوط، أمين سيد، وزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد.

وقدّم الرئيس المدير العام، خلال هذا اللقاء، عرضًا شاملاً حول تجربة الجزائر في مجال تحلية مياه البحر. لاسيما ما يتعلق بالحلول التقنية المعتمدة لتحسين الفعالية الطاقوية. وترشيد استهلاك الطاقة داخل هذه المنشآت الحيوية. إضافة إلى آليات الربط الطاقوي والبنى التحتية الداعمة لهذا القطاع الاستراتيجي.

وشكّل الجانب المتعلق بالكفاءة الطاقوية واستدامة تشغيل محطات التحلية محور اهتمام خاص من طرف الوزير. حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول الآفاق التقنية الممكنة للتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال. بما يعكس اهتمامًا مشتركًا باستكشاف فرص الشراكة المستقبلية.