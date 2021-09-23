وزير الطاقة النيجيري: إنجاز خط أنبوب لنقل الغاز نحو الجزائر

أعلن وزير الطاقة النيجيري تميبري سيلفا، عن شروع بلاده في بناء خط أنبوب لنقل الغاز النيجيري إلى الجزائر. والتي ستقوم بدورها بتصديره إلى دول أخرى.

وقال سيلفا في لقاء صحفي مع قناة “سي أن بي سي عربية”، قائلا: “ما من شك أننا كنا ننوي إنجاز خط أنابيب لتصدير الغاز النيجيري منذ فترة بعيدة. لقد واجهنا بعض الصعوبات في ذلك. لكن نحن في نيجيريا بدأنا في تنفيذ هذا المشروع”.

وأضاف الوزير: “لقد بدأنا في بناء خط أنبوب الغاز من جنوب البلاد إلى الشمال بغرض نقل الغاز النيجيري إلى الجزائر”. والتي ستقوم -بعد الاتفاق معها- بتصديره. مشيرا إلى أن بلاده تستهدف وصول الغاز النيجيري إلى أوروبا. قصد تثمين هذا المورد الطاقوي إلى أقصى درجة ممكنة قبل انتهاء عصر الوقود الأحفوري والانتقال نحو الطاقات المتجددة.

وفي هذا الصدد, كشف الوزير أن نيجيريا تمكنت أثناء عمليات التنقيب التي أجرتها من استكشاف 256 مليار متر مكعب من الغاز.