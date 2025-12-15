وزير الطاقة: تخصيص غلاف مالي إضافي لتدعيم الربط بالكهرباء والغاز بالأغواط

كشف وزير الطاقة و الطاقات المتجددة مراد عجال، أنه قد تم تخصيص غلاف مالي إضافي لتدعيم ربط الكهرباء و الغاز بولاية الأغواط.

وأشار عجال خلال لقاء تقييمي حول واقع قطاع الطاقة والطاقات المتجددة بالأغواط. أن النسبة الحالية للتغطية بالكهرباء بلغت 87.35 بالمائة، والغاز %83. مضيفا أنه سيتم وضع المحطة الكهروضوئية بقلتة سيدي سعد حيز الخدمة نهاية شهر ماي 2026.

وأضاف الوزير، أنه يتم متابعة تنفيذ البرامج المقرّرة ميدانياً، بما يعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة عبر مختلف ولايات الوطن. وذلك من خلال تقييم مستوى أداء القطاع في ولاية الأغواط، والوقوف ميدانياً على مدى تقدّم البرامج والمشاريع التنموية في مجال الطاقة. وتحسين البنى التحتية، وتطوير الخدمات، ودعم المشاريع الإستراتيجية.

كما أشار إلى أن وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، تضع ضمن أولوياتها تنفيذ برنامج تنموي واسع موجّه لتحسين نوعية الخدمة العمومية عبر كامل ولايات الوطن. بما فيها ولاية الاغواط، التي تستفيد من قدرة مركبة تصل إلى 1790ميغا فولط أمبير. وتطوير البنى التحتية الطاقوية التي تتلاءم مع طبيعة الولاية الجغرافية. وينسجم مع مستوى الطلب المتزايد على الطاقتين الكهربائية والغازية.

وأوضح عجال، أنه بعد ترقية منطقة ” أفلو” إلى ولاية كاملة الصلاحية. وبموجب هذا التقسيم الجديد. ستحرص دائرتنا الوزارية على توفير كل الإمكانيات اللاّزمة لدعم التنمية على مستوى هذه الولايات. بداية من انجاز مقرات لمديريات التوزيع. وكذا تخصيص حصص للتوظيف من شأنها أن تساهم في انطلاق عمل هذه المديريات. ودخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال.

