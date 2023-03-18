وزير الطاقة: تطوير الصناعة وتحقيق التنمية مرهون بالاعتماد على المحلي

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم، بمناسبة انطلاق أشغال التظاهرة العلمية. التي تحمل عنوان ” الموارد المعدنية في الجزائر، تقييم، آفاق التنمية واستشراف التنقيب المعدني”. المنظمة من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن تنويع واثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام. وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص، أن ترابنا الوطني يحتوي على ميادين جيولوجية وهيكلية مختلفة.

والذي خضع لعدة أشغال جيولوجية أنجزت في اطار برنامج البحث المنجمي الممولة من طرف الدولة. مما يوفر بيئة طبيعية تزخر بثروات هائلة. -حسب وزير الطاقة-.

كما أشار وزير الطاقة، في ذات السياق، أن المشاريع المنجزة سمحت بتسليط الضوء على العديد من المكامن. والمواقع والمؤشرات المتعلقة بمختلف المعادن التي يتضمنها الجرد المعدني المعد من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.

مضيفا أن كل ذلك يتجلى في نتائج هذه المشاريع المتعلقة بخرائط للموارد المعدنية في الجزائر، ومنشورات متعلقة بالأعمال. والدراسات الخاصة بالموارد المعدنية الأساسية. بالاضافة الى كتيبات للموارد المعدنية لمختلف الولايات. وما إلى ذلك من الإصدارات الموضوعة تحت تصرف المستثمرين والمتعاملين المنجميين وممثلي المجتمع المدني.

في حين، أردف ذات المتحدث أن نتائج البحث المنجمي المحققة أدت الى تزويد مختلف المتزايدات. التي اطلقتها للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. وينبغي الاشارة إلى أن العديد من المكامن. بما فيها الذهب، الرصاص، الزنك، الفولفرام، القصدير، الحديد، الفوفسات، الباريت..الخ، لا تزال تنتظر تثمينها وتطويرها.

وضع خريطة طريق

وفي هذا الصدد أضاف الوزير أنه منذ أقل من سنة، تم وضع ورقة طريق عمل للتنمية الفعالة للمكامن التي لا تزال حتى اليوم في حالة جمود. وقد بادرت وزارة الطاقة والمناجم بتنظيم عدة ورشات تهدف لإعادة إحياء القطاع من أجل الارتقاء بقيمته المضافة وابراز دوره في تطوير الجزائر الجديدة. كما أكد عرقاب أن كل هذا نابع من الوعي لما يمكن أن يقدمه القطاع المناجم في اثراء العديد من الصناعات التحويلية بالموارد المعدنية. مشددا أن العمل وجوبيا على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع إلى مستوى أعلى بكثير مما هو عليه حاليا.

مشيرا في ذات السياق أن تسجيل انخفاض في قيمة الواردات يوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات. كما يساهم في تحقيق عائدات وقيمة مضافة لمختلف الصناعات كالرخام وأحجار الزينة، الرمل الصناعي، الذهب، القصدير.

كما أكد الوزير أنه تطوير الصناعة الوطنية مرهون بالاعتماد على الموارد المحلية باعتبارها المصدر الأساسي للتنمية. والتي رغم توفرها بكمية وجودة عاليين، على المستوى الوطني الا انها لا تستغل. مؤكدا ان الوزارة اتخذت إجراءات ملموسة على غرار الاستغلال الحرفي للذهب في الجنوب الجزائري، إطلاق مشروع غار جبيلات لدعم صناعة الحديد والصلب.

الالتزام بمشروع وادي أميزور، فضلا عن مشروع الفوسفات التكامل وغيرها من المشاريع الحيوية.