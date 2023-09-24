وزير الطاقة.. سونلغاز تعمل مع “عدل” لربط موقع “حوش الريح” بالكهرباء والغاز

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، على أن مجمع سونلغاز يعمل بتنسيق تام مع وكالة عدل، من أجل ربط الموقع السكني الجديد، “حوش الريح” وكذا توسيع الشبكات الكهربائية والغازية. خاصة وأن جميع المستلزمات متوفرة محليا، ليشمل هذا التوزيع كافة القطب الحضري.

كما أشار وزير الطاقة، إلى أن دائرته الوزارية، من خلال سونلغاز، تعمل على ضمان تغطية شاملة بشبكتي الكهرباء والغاز بالموقع الحضري الجديد. ولجميع المواطنين. من خلال مشروع إنجاز محول كهربائي ومركز لخفض ضغط الغاز بالمنطقة.

في حين، ثمن الوزير مجهودات سونلغاز الذي يشرف على إنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بالربط الطاقوي. خاصة من ناحية السرعة في تجسيد عدد من المشاريع وتقديم خدمة نوعية ذات جودة لكافة المواطنين.

للإشارة، قام وزير الطاقة والمناجم بزيارة ميدانية لموقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” حوش الريح بولاية البليدة.

وكان برفقة الوزير كل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير الري طه دربال، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي. أين اقتادتهم الزيارة التفقدية لموقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” حوش الريح بأعالي الصفصاف بمفتاح “شرق ولاية البليدة”. كما جرت هذه الزيارة بحضور والي ولاية البليدة، وإطارات من الوزارات الأربع، ومن مجمع سونلغاز، وكذا ممثلي السلطات المحلية بالولاية.

وشكلت هذه الزيارة فرصة للوقوف على نسبة تقدم وتيرة الأشغال بالموقع، ولاسيما فيما يتعلق بالربط الطاقوي للمواقع السكنية (كهرباء وغاز)،المياه، والالياف البصرية. بالإضافة الى ربط مختلف التجهيزات العمومية بالموقع، على غرار المدارس، وكالة سونلغاز، البريد والمواصلات وغيرها. وهذا بهدف تسليم مشروع متكامل يوفر كل الخدمات للمواطن وكافة القطب الحضري الذي يضم 20.165 وحدة سكنية.