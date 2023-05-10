وزير الطاقة في زيارة إلى أوغندا بداية من اليوم

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بناءًا على تعليمات رئيس الجمهورية، ابتداء من اليوم الأربعاء، في زيارة عمل الى جمهورية أوغندا. كما تستغرق الزيارة ثلاثة أيام.

في حين ، سيكون وزير الطاقة، على رأس وفد هام من القطاع يضم، الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسونلغاز. بالإضافة إلى إطارات من وزارة الطاقة والمناجم.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ قرارات الرئيسين، الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس جمهورية أوغندا، يويري موسيفيني، خلال زيارة دولة لهذا الأخير للجزائر يوم 11 مارس الجاري 2023. وفي إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وأوغندا في مجالات الطاقة والمناجم وكذا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذه الزيارة، سيعقد الوزير جلسات عمل مع نظيره الأوغندي ولقاءات مع عدة مسؤولين أوغنديين.