وزير الطاقة في زيارة عمل إلى النيجر

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل الى نيامي عاصمة جمهورية النيجر، بدعوة من وزير البترول النيجيري، مامان مصطفى باركي باكو.

وحسب بيان للوزارة، سيكون عرقاب مرفوقا بالرئيس المدير العام لسوناطراك واطارات من الوزارة ومن سوناطراك.

ومن المنتظر أن يجري الوزير لقاءات واجتماعات مع مسؤولين في جمهورية النيجر، على غرار وزير البترول في جمهورية النيجر.

وسيبحث الوزير، سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي وتطويره ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم وخاصة في مجال المحروقات. من خلال استئناف نشاط سوناطراك في النيجر. في إطار استراتيجيتها لتوسيع نشاطاتها في سوق الطاقة الدولي ولاسيما في إفريقيا.