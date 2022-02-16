وزير الطاقة في زيارة عمل إلى النيجر

قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل الى دولة النيجر. أين كان في استقباله نظيره من دولة النيجر وسفير الجزائر بذات الدولة.

وحسب بيان للوزارة، رافق الوزير في هذه الزيارة كل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة.

كما شارك عرقاب، خلال هذه الزيارة، رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، في اعمال الطبعة الثالثة لمنتدى المناجم والبترول. المُنظم من طرف حكومة دولة النيجر والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا CEDEAO.

كما تم تنظيم هذا المنتدى تحت شعار “دمج صناعات المناجم والبترول في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية”.

هذا وسيركز المنتدى على “إمكانات سلاسل التوريد الإقليمية والتطلعات الهادفة لانسجام العناصر الأساسية لأطر السياسة الضريبية للصناعة الاستخراجية الجغرافية في المنطقة”.

وسيجمع منتدى نيامي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وزراء وخبراء ومسؤولين من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ومتخصصين من صناعات المناجم والنفط ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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عرقاب يجتمع باطارات سونلغاز لهذا السبب

عقد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماعا خُصص لدراسة والوقوف على مدى تقدّم الاشغال لمشاريع وسائل الإنتاج والتوزيع بالجنوب. وهذا بحضور رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز واطارات من الوزارة ومجمع سونلغاز. وحسب بيان للوزارة، فقد تلقى الوزير خلال هذا الاجتماع عرض تفصيلي عن مخطط مجمع سونلغاز بالجنوب فيما يخص الإنتاج والنقل. وكذا التحضيرات والترتيبات المتخذة لتوفير الطاقة الكهربائية الكافية تحسبا لشهر رمضان المبارك وصائفة 2022. وفي هذا السياق، دعا الوزير خلال هذا الاجتماع لجرد جميع نقط الاختلالات والنقائص في المشاريع المذكورة وإيجاد حلول استعجالية لرفع العراقيل. الى جانب، تجاوز العقبات عن كل المشاريع الحيوية لمواجهة متطلبات مواطنينا بالجنوب الذي يتسم بارتفاع في درجات الحرارة. كما دعا لتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية وذلك عبر فرق للتدخل والصيانة لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء وذلك بهدف ضمان الخدمة العمومية المنوطة بمجمع سونلغاز. كما يأتي هذا الاجتماع للإشارة، استكمالا لاجتماع العمل والمتابعة الدوري لعرض ودراسة مدى تقدّم الاشغال لمشاريع محطّات توليد الطاقة الكهربائية. والوقوف على مختلف المشاريع في طور الإنجاز المتعلقة بتحويل ونقل الكهرباء المُسطرة في برنامج المجمع 2022-2025.

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