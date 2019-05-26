وزير الطاقة في زيارة عمل إلى ولاية تندوف اليوم

سيقوم وزير الطاقة محمد عرقاب بزيارة عمل إلى ولاية تندوف تدوم يوما واحدا ، حسب بعض المصادر .

وأوضح المصدر ، أن الوزير سيتفقد عدة مشاريع انطلاقا من بلدية ام العسل التي تبعد 170 كلم عن مقر الولاية.

اين سيضع في الخدمة توسعة محطة إنتاج الكهرباء 500×2 كيلواط، ويضع في الخدمة أيضا محطة خدمات نفطال التي اكتملت بها أشغال التهيئة.

ومن ثم سيعود إلى بلدية تندوف بعد منصف النهار اين ستكون له وقفة على جملة من المشاريع اهمها، زيارة مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء 17×4 ميغاواط بمفترق الطرق العيون.

ووضع في الخدمة شبكة الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بالمدرسة النموذجية الزوبير بوعجاج ، زيارة مشروع إنجاز بئر بترولي استكشافي ERTA بغار حبيبات.