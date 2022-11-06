وزير الطاقة في زيارة عمل بولايات برج باجي مختار وأدرار وتيميمون

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يومي الاثنين 07 والثلاثاء 8 نوفمبر 2022، بزيارة عمل وتفقد لولايات برج باجي مختار وأدرار وتيميمون.

وحسب بيان وزارة الطاقة، فإن الوزير سيقوم خلال زيارته بوضع حيز الخدمة للعديد من المشاريع الطاقوية في قطاعه ويتفقد مشاريع أخرى للغاز والكهرباء والمنتوجات النفطية.

كما أوضح البيان، أن عرقاب سيعقد أيضا جلسات عمل مع السلطات المحلية سيتم خلالها مناقشة خطة التنمية المعتمدة لكل ولاية في مجال الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز وتزويد مناطق الظل وقطاع المناجم.