وزير الطاقة في زيارة عمل لولايتي الطارف وعنابة

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد لولايتي عنابة الطارف وعنابة.

وحسب بيان للوزارة، سيكون الوزير مرفوقا بإطارات من الوزارة، وبرئيس سلطة ضبط المحروقات، وبرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام وشركة نفطال، بالإضافة الى اطارات من القطاع.

وسيقوم الوزير، خلال هذه الزيارة، بوضع حيز الخدمة وإطلاق ومعاينة العديد من المنشآت والمشاريع الطاقوية. على غرار تحلية مياه البحر والكهرباء وكذا المشاريع الصناعية المنجمية.