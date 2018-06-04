وزير الطاقة : لايوجد أي قضية تجسس  لولد قدور

في أول رد من وزير الطاقة مصطفى قيتوني، حول قضية سجن الرئيس المدير العام لمجمّع “سوناطراك”، قال الوزير إنه لايوجد أي قضية تجسس لولد قدور.

وزير الطاقة وفي رده على سؤال صحفي، خلال ندوة صحفية نشطها،

على هامش الزيارة الميدانية التي قادته صباح اليوم الإثنين لولاية تيبازة،

قال الوزير إن الرئيس المدير العام لمجمع “سونطراك”، عبد المومن ولد قدور، قد تكلم حول قضية سجنه،

وأكد أنه قد تم تبرأته من التهمة.

وأشار الوزير إلى أنه لايوجد أي قضية تجسس تتعلق بولد قدور.

وكان الرئيس المدير العام لمجمع “سونطراك”، قد أجرى أمس الأحد حوارا ليومية ” Quotidien d’Oran”،

قال في بعض مقتطفاته :”أخرجوني من السجن تماما كما أدخلوني دون أي وثائق، وبدون أي ملف”.

وأشار الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، إلى أن قضية BRC جاءت من أجل “كسر شكيب خليل” وزير الطاقة الأسبق بين سنتي 1999 و2010.