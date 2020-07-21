وزير الطاقة: لا زيادة في أسعار الكهرباء والغاز للاستهلاك المنزلي

أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أنه لا مجال لرفع أسعار الكهرباء والغاز للاستهلاك المنزلي، مضيفا أن رفع الأسعار سيكون للشركات الكبيرة التي تستهلك طاقة واسعة.

وقال عطار في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه لا يعقل أن تدفع شركة كبيرة نفس سعر الكهرباء مع المواطن البسيط، موضحا أن القطاع بصدد دراسة أسعار الكهرباء والغاز وستكون هناك تغييرات معقولة.

كما أضاف الوزير أن سونلغاز تعمل كل ما في وسعها لتوفير أحسن الخدمات، مشيرا أنه يجب تسهيل الإستثمارات في سونلغاز لتوفير مناصب الشغل.

وفي نفس السياق قال الوزير أن تم تخصيص 27 مليار دينار لغاية 2030 للإستثمار وتوفير أحسن الخدمات، مشيرا أن وزارة الطاقة تسعى إلى إستغلال الطاقات المتجددة وتحقيق النجاعة الطاقوية.