وزير الطاقة: لا يمكن البقاء على نفس النموذج التقليدي في المجال الطاقوي

قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم السبت، إنه لا يمكن البقاء على نفس النموذج التقليدي في المجال الطاقوي. “خاصة وأن البلاد تزخر بالعديد من الطاقات البديلة الصديقة البيئة والقدرة على دعم التنمية”.

كما أشار وزير الطاقة، إلى أن “العديد من البلدان أطلقت عدة برامج بديلة، وتتمتع الجزائر بإمكانيات عالية بمواد طاقات متجددة”. “خاصة الطاقة الشمسية ما يلزم تثمينها للاستجابة على الطلب المتزايد للطاقة التقليدية”.

في حين، أكد، محمد عرقاب، أن ولاية الأغواط رائدة في المجال لاحتوائها على اهم منابع الطاقات التقليدية والمتجددة”. و”قادرة على دعم الشباب المتخصص لتطوير إنتاج”.

كما تسعى السلطات العمومية –يضيف المسؤول- لانجاح المشروع خاصة مع توفر كل الإمكانيات القدرة على ذلك. ودعا وزير الطاقة الشركات المحلية المشتركة الفعلية لهذا المشروع وهو ما يسمح بترقية النسيج الصناعي للولاية. و”نذكر أن سياسة الإدماج من اولويات الحكومة وندعوا إلى تحسين القدرات الوطنية”.