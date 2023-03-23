وزير الطاقة: لدينا كل المقومات لنصبح روادا في إنتاج الهدروجين

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، إن مسألة الطاقة تشكل إحدى التحديات الكبرى، في القرن الحالي. وقد أثبت ذلك، أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوسياسية الحالية.

وأضاف وزير الطاقة أننا بحاجة ماسة لإيجاد طرق وحلول جريئة ومبتكرة لإنتاج طاقة مستدامة وموثوقة وغير مكلفة.

كما أشار وزير الطاقة أن الجزائر تسعى للتكيف مع السياق الدولي والاستجابة في نفس الوقت للطلب الوطني المتزايد على الطاقة. مع المساهمة بالموازاة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وأشار محمد عرقاب أن هذه المساعي ترتكز على سياسة تطوعية تهدف إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة. بالاعتماد على تكنولوجيات طاقوية نظيفة، تلتزم من خلالها بلادنا بتخقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة. والمساهمة في الجهد العالمي للحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري.

كما أورد وزير الطاقة أن الهدف هو حعل الهدروجين رافدا اقتصاديا، يؤكد احترام الحكومة لالتزاماتها المناخية، ودعما لبرنامجها الخاص بالانتقال الطاقوي. الذي يأخذ بعين الاعتبار الطاقة الأنظف والأكثر توفرا.

وقال عرقاب إن إنشاء شعبة الهدروجين في الجزائر، سياسهم لا محالة في تسريع الانتقال الطاقوي، وتعزيز الأمن الطاقوي.

كما سيسمح للبلاد بالمشاركة في المجهود العالمي لمكافحو تغير المناخ، ومن ثم المحافظة على البيئة.

وفي هذا الإطار، أشار وزير الطاقة، أن الجزائر تمتلك كل المقومات، لتصبح رائدة على المستوى العالمي في إنتاج الهدروجين. حيث أن لديها إمكانيات كبيرة ومزايا تنافسية، تسمح لها بأن يكون لها دورا فعالا وبارزا في هذا المجال. بالنظر إلى الموارد الهائلة من الطاقة الشمسية، التي تتوفر عليها، وامتلاكها لشبكات واسعة ومندمجة لنقل الغاز والطاقة الكهربائية. وطاقات كبيرة من تصفية مياه البحر. بالإضافة إلى ذلك قدرات علمية لا بأس بها، في البحث والتطوير مع توفر الخبرات الفنية والقدرات التصميمية في قطاع الطاقة والصناعة.