وزير الطاقة: لدينا مركز عالمي لتسيير المنظومة الكهربائية بكفاءات جزائرية 100٪

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، الأربعاء، أن استثمارات الدولة مكنت من أن يكون للجزائر مركز عالمي لتسيير المنظومة الكهربائية وبإطارات وكفاءات جزائرية 100٪ مكنت من احتواء المشكل التقني الذي لحق بالمنشأة الكهربائية في سيدي عقبة بولاية بسكرة وأسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عبر عدة ولايات.

وفي تصريح له أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، عودة التموين بالتيار الكهربائي عبر 16 ولاية التي شهدت انقطاعات. مشيدا بجهود عمال مجمع سونلغاز الذين قامو بعمل جبار، كما شكر عجال كل من الوزير الأول والمستشار. لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي السعيد. اللذين أعطيا دفع معنوي للعمال.

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