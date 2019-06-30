وزير الطاقة محمد عرقاب يلتقي نظيراه السعودي والفنزويلي بفيينا

التقى وزير الطاقة الجزائر محمد عرقاب نظيره السعودي فور وصوله اليوم إلى مدينة فيينا، حيث سيقام اجتماع لمنظمة أوبك،

وسيحضر اللقاء الدول الأعضاء بالمنظمة، لمناقشة مستجدات سوق النفط، وقد تطرق الوزيران خلال لقائهما اليوم، للوضعية التي يعيشها سوق النفط.

وأكدا على ضرورة ضمان مستوى أسعار تخدم المنتجين والمستهلكين، حيث سيجتمع أعضاء أوبك خلال يومين، لمناقشة الأوضاع بالمنظمة وسوق النفط.

كما التقى الوزير أيضا عقب ذلك بنظيره الفنزويلي، وتباحثا مختلف النقاط المتعلقة بسوق النفط، وكذا الإتفاق المبرم

وتوقعاتهم لنتيجة الإجتماعين اللذين ستحتضنهما العاصمة فيينا خلال اليومين القادمين.