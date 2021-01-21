وزير الطاقة: مستودع الوقود ببشار يحترم المسافات الأمنية

أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن مستودع الوقود ببشار يحترم المسافات الأمنية.

وأوضح الوزير، خلال إجابته على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن هذه المسافات تتوزع كما يلي:

تبلغ المسافة بين حي السلام والمخزن 237 متر، وبين حي مرينجر والمخزن 286متر.

بينما تبلغ المسافة بين المخزن ومستشفى العيون 326متر، وبين خزان الماء وخزان الوقود 323 متر.

وبخصوص شركة spc Londres، أوضح عطار إنها تملك مكتبين في لندن وواحد في الجزائر، وتملك 6 بواخر.

مشيرا إلى إن رقم أعمال الشركة، بلغ 20مليون دولار، ولإن نسبة ملكية الأسهم 100 بالمئة جزائرية، وتبلغ أرباحها السنوية 2,56 مليار دولار.

وتحدث الوزير، عن عقد بيع الوقود مع لبنان، وعن المشكل الذي وقع بسبب وجود بعض الرمال في أحد خزانات الوقود.

وأوضح عطار، إن شركة spc Londres قامت بإفراغها وتعويضها بباخرة أخرى وانتهى المشكل.

وأورد الوزير: “مشكل لبنان هي مشاكل سياسية داخلية ولا نملك معها أي مشاكل”.

ومن جهة أخرى، تحدث عطار عن عدم ترك الإطارات الجزائرية تعمل في شركة spc London.

موضحا إنهم لاحظوا أن العديد من هذه الإطارات تبحث عن الإقامة هناك، ولا يرجعون.