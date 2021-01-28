وزير الطاقة من مستغانم: تأخر إنجاز محطة انتاج الطاقة الكهربائية بوسنكتار غير معقول وغير مقبول

أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، اليوم الخميس، أن تأخر إنجاز محطة انتاج الطاقة الكهربائية بوسنكتار غير معقول وغير مقبول.

وذلك في الزيارة التي قادته الى ولاية مستغانم، أي أوضح بأن هذه المحطة التي تم الانطلاق في إنجازها سنة 2014.

وبقيمة مالية إجمالية قدرها 13.6 مليار دج أي ما يعادل 588 مليون دولار، كان من المفروض أن تدخل الخدمة في 2020 وتبدأ بإنتاج الطاقة الكهربائية.

وحسب المكلفين بهذا المشروع، فإن هذا التأخر يرجع الىهو صعوبة الأرضية كما سيتم الانطلاق في تركيب المحطة شهر مارس المقبل.

وذلك بعد استكمال الهندسة المدنية للمشروع، بحيث تم استلام التجهيزات الخاصة بالمحطة بنسبة 99 %.

أين ستدخل هذه المحطة التي ستزود مستغانم والولايات المجاورة الخدمة بين سنتي 2023 و2024.

من جانب أخر، قام الوزير عطار في هذه الزيارة على وضع حيز الخدمة لشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي لفائدة 70 عائلة.

والذين يقطنون بمنطقتي الظل بقريتي الرواونة (بلدية بن عبد المالك رمضان).

بالإضافة الى شبكة الكهرباء بالشلايلية ، بلدية عين تادلس بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 5.5 مليون دج.

كما استفادت منطقة سيدي فلاق ببلدية صيادة من مشروع الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 600 مسكن بتمويل قدره 49 مليون دج.

حيث ألح والي الولاية على وضع المشروع حيز الخدمة في آجال 6 أشهر.

وستساهم مشاريع الربط بالكهرباء وإيصال الغاز الطبيعي لمناطق الظل من تحسين نسبة التغطية بهاذين العنصرين الحيويين.

والتي بلغت بنهاية السنة الماضية ما يفوق 96 % بالنسبة للكهرباء و61 % للغاز الطبيعي على مستوى الولاية.