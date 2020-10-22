وزير الطاقة: هذه هي التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الناشئة

تحدث وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الخميس، عن التسهيلات التي قدمتها الدولة للمؤسسات المصغرة والناشئة، مؤكدا بأن هذه التسهيلات من حقهم.

وأورد الوزير، في كلمة له على هامش إبرام اتفاقية شراكة وتعاون في مجال ترقية المؤسسات المصغرة بين سونلغاز، و”أونساج”: “20 بالمائة من المشاريع التي تقرر منحها للمؤسسات المصغرة والناشئة المحلية ليست هدية بل هي حقهم”.

وكشف عطار، أنه ومن بين التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المصغرة والناشئة، عدم مطالبتها بدفع 50 بالمائة مسبقا، لربطها بالكهرباء والغاز.

مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن الربط مجاني، بل يجب التسديد بمجرد الشروع في الإنتاج لأن دفع مستحقات سونلغاز ضرورة.

وأكد الوزير، على ضرورة رفع نسبة هذه المشاريع الممنوحة للمؤسسات الناشئة.

وأشار عطار، إلى أنه يجب على المؤسسات الصغيرة والناشئة التكتل، وتشكيل التجمعات.

وشدد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في الجزائر، على ضرورة التوفير في التكاليف، مشيرا إلى أنه ومنذ سنة 2015، تم تخفيض التكاليف بنسبة 35 بالمائة.