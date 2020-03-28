وزير الطاقة والمدير العام لمجمع سوناطراك في زيارة عمل وتفقد إلى البليدة

قام كل من وزير الطاقة، محمد عرقاب، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة سوناطراك وكذا مسؤولين بشركة نافطال بزيارة عمل وتفتيش، اليوم السبت، إلى ولاية البليدة.

أفاد بيان لوزارة الطاقة أن عرقاب إستهل زيارته بتفقد مستودع تخزين غاز البترول المسال بمنطقة بن بولعيد، أين وقف على مدى توفر الكميات من هذا المنتج.

وذلك من أجل ضمان الإمداد المستمر لجميع المناطق في الولاية بقارورات الغاز، بعد أن قامت شركة نافطال برفع عدد دوريات التوزيع على مستوى الولاية.

وفي هذا السياق، قام وزير الطاقة بفتح نقاط بيع إضافية لتقريب المنتج من المواطن، والذي من شأنه تجنبه رحلات التنقل إلى محطات الخدمات.

وبخصوص الوقود ، أكد عرقاب توفر هذه المنتجات على مستوى جميع محطات الخدمات التابعة لشركة نافطال الرئيسية.

كما زار الوزير مستودع الشفة للوقود حيث سأل عن توفر المنتجات وإجراءات السلامة والوقاية التي تتخذها الشركة للحفاظ على صحة الموظفين والمستخدمين.