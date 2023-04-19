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قناة النهار

وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل وتفقد لهياكل قطاعه بجيجل

بقلم النهار أونلاين
وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل وتفقد لهياكل قطاعه بجيجل
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وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل وتفقد لهياكل قطاعه بجيجل.

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