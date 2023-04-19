قناة النهار وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل وتفقد لهياكل قطاعه بجيجل بقلم النهار أونلاين نشر في 19 أفريل 2023 - 11:20 شارك غرِّد أرسل 47 0 وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل وتفقد لهياكل قطاعه بجيجل. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9BLPl اقرأ أيضا عايدة عبابسة: مشهد البكاء في "الدامة" كان حقيقي وقلبي حبس كي ضربت البنات قناة النهار 16 أفريل الشاب حميدو: كنت نسمع "كادير الجابوني" وكنت نقلدو في أغانيه بعدها درت ستيل خاص بيا قناة النهار 01 أفريل ""محمد أمين خادري: "هكذا دخلت لعالم التمثيل وشاركت في" يما" و"الدامة قناة النهار 16 أفريل مداهمات لأعوان المراقبة لمحلات تحضير الحلويات الشرقية بوهران..الوسخ في كل مكان والغرلو معشش قناة النهار 16 أفريل أمين بومدين: نوعية الأفلام والمسلسلات الحالية ليست مطلوبة في البلدان العربية قناة النهار 14 أفريل أمين بومدين: الممثلة الجزائرية عمرها ما غابت عن الشاشة وهي حاضرة بقوة قناة النهار 10 أفريل حسناء البشارية: تكشف عن ألبومها الجديد الذي يتحدث عن الجزائر الجديدة قناة النهار 03 أفريل النهار تقضي يوما رمضانيا مع عائلة بلعباسية قناة النهار 29 مارس طيب معانا/ بوراك بالجبن وكيش بالجلبانة والبصل المكركل🥧 خبز الطماطم 🥖 كعكة الموز بالشكولاطة🍫🍌 قناة النهار 02 أفريل صانع المحتوى ripou: "عرفنا تقدم كبير في الكوميديا والدراما هذا العام" قناة النهار 12 أفريل