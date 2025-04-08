وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عرقاب يتحادث مع نظيره المصري

أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم الثلاثاء ، لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، كريم إبراهيم علي بدوي، تم التطرق إلى علاقات التعاون الموصوفة بالتاريخية والمتميزة بين البلدين.

وخلال المحادثات، ثمّن الطرفان إمكانيات التعاون في ميادين البحث والاستكشاف، تطوير واستغلال الحقول، التكرير، البتروكيمياء، وتسويق الغاز الطبيعي المسال (GNL) وغاز البترول المميع-وقود (GPLc)، إضافة إلى تطوير الهيدروجين الأخضر.

كما تم التأكيد على أهمية استغلال الفرص المتاحة في القطاع المنجمي، خاصة في الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة، وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية في هذا المجال الحيوي.

من جانبه، دعا وزير الدولة عرقاب الشركات المصرية إلى اغتنام فرص الشراكة والاستثمار التي تُتيحها الأطر التشريعية الجديدة للاستثمار والمحروقات والمناجم بالجزائر، بما يعزز التعاون الثنائي ويرفع من مساهمة الطرفين في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

من جانبه، أعرب الوزير المصري عن ارتياحه لجودة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، مشيداً بالديناميكية التي تعرفها هذه العلاقات، لاسيما بعد الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية مصر العربية.

وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على تكثيف الحوار وتبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والعمل على تجسيد مشاريع مشتركة قائمة على قاعدة رابح-رابح، خاصة في مجالات البنية التحتية الطاقوية، وتحويل الموارد المنجمية، وإنشاء محطات إنتاج وتحويل الكهرباء.