وزير الطاقة والمناجم يتباحث مع سفير سلطنة عمان

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمقر الوزارة، سعادة سيف بن ناصر بن راشد البدعي سفير سلطنة عمان لدى الجزائر.

وحسب بيان الوزارة الطرفان استعرضا حالة علاقات التعاون بين البلدين التي توصف بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها.

وخلال اللقاء أكد عرقاب على فرص الاستثمار والشراكة التي يمنحها قطاع الطاقة في الجزائر. ولا سيما التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، وكذا في مجال البتروكيمياء.

كما كان اللقاء فرصة للتطرق إلى سبل التعاون والاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما التنقيب عن المواد المعدنية وإنتاجها واستغلالها وكذا رسم الخرائط ، مع تبادل الخبرات ومعرفة الشركات العمانية في هذا المجال.