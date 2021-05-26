وزير الطاقة والمناجم يقدم عرضا حول 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعه

قدم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، عرضا امام الحكومة حول 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعه.

حيث تحدد التعريفة ومنھجیة حسابھا فیما يخص نقل الـمحروقات بواسطة الأنابیب، بالإضافة الى كیفیات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغیر لـمنشآت نقل الـمحروقات بواسطة الأنابیب.

وكيفية تسيیر نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطیة وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطیة.

وسيحدد مشروع النص الأول التعريفة ومنھجیة حسابھا فیما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابیب،

كما ينص على أن ھذه التعريفات تحددھا سلطة ضبط المحروقات (ARH) وذلك على أساس اقتراح التعريفة من طرف صاحب الامتیاز.

أما فیما يخص مشروع النص الثاني، فیحدد كیفیات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغیر لـمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابیب.

وعلى ھذا النحو، ينص خاصة على أنه يجب على صاحب الامتیاز أن يسمح للغیر بالاستفادة من الاستعمال الحر لـمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابیب، مقابل تسديد تعريفة غیر تمییزية.

اما بخصوص مشروع النص الثالث، فيحدد كیفیات سیر نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطیة وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطیة.

أين يھدف إلى وضع الشروط التي تسمح بضمان توزيع فعال وآمن للمنتجات النفطیة عبر كامل التراب الوطني، من خلال تعبئة منشآت التوزيع الـموجودة.

وعقب هذا العرض، كلّف الوزير الأول وزير الطاقة والـمناجم بالقیام، في الأيام الـمقبلة، باستكمال النصوص التطبیقیة للقانون.

والـمتعلق بنشاطات الـمحروقات التي ھي قید الإتمام، مع العلم أنه قد تم إصدار 21 مرسوما تنفیذيا.