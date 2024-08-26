وزير الطاقة والمياه اللبناني للنهار: “شحنة الفيول الجزائرية ستصل غدا”

كشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، اليوم الاثنين، موعد وصول باخرة المساعدات الجزائرية التي تحمل الفيول، إلى لبنان.

وكانت شحنة الفيول الجزائرية قد انطلقت الخميس الماضي من ميناء سكيكدة نحو لبنان.

وفي اتصال هاتفي مع تلفزيون النهار، قال وليد فياض، “إن الباخرة الجزائرية المحملة بـ 30 ألف طن من الفيول ستصل يوم غد إلى لبنان”.

وأضاف وزير الطاقة والمياه اللبناني: “نقدّر إلى أبعد الحدود موقف الجزائر المتمثل في شخص عبد المجيد تبون”.

وتابع المتحدث: “مبادرة الرئيس تبون في هذا الوقت الحالي لها رمزية كبيرة جدا”.

وختم المسؤول اللبناني بالقول: “منظومة الطاقة في لبنان ستتطور من 600 إلى 1200 ميغاواط بفضل الفيول الجزائري”.