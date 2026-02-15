وزير الطاقة والنفط الموريتاني في زيارة عمل إلى الجزائر

يشرع وزير الطاقة والنفط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد خالد، اليوم الأحد، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين. مرفوقا بوفد رفيع المستوى يضم مسؤولي كبرى المؤسسات الموريتانية الناشطة في قطاع الطاقة. على غرار الشركة الموريتانية للمحروقات (SMH)، والشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC). والشركة الموريتانية للتكرير (SOMIR)، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الجزائر وموريتانيا، وتجسيد الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية. لاسيما في مجالات المحروقات، والمناجم، والطاقة، والطاقات المتجددة والتكوين.

وسيجري الوزير الموريتاني محادثات مع وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، وكذا مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال. حيث سيتم بحث سبل توسيع التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات. واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد لقاءات عمل مع مسؤولي مجمعي سوناطراك وسونلغاز، للاطلاع على التجربة الجزائرية في مجالات الاستكشاف والإنتاج. وتطوير البنى التحتية الطاقوية، وتسيير منظومتي الكهرباء والغاز، إلى جانب برامج التكوين وبناء القدرات.

وتعكس هذه الزيارة الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الموريتانية. والرغبة المشتركة في توطيد التعاون الاستراتيجي وترقية التكامل في المجال الطاقوي. بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم مسار التنمية المستدامة.

