وزير الطاقة وسفير اليابان بالجزائر يبحثان سبل التعاون بمجال تحلية مياه البحر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر دائرته الوزارية، أكيرا كونو، سعادة سفير اليابان لدى الجزائر. وبحث الجانبان علاقات التعاون بين الجزائر واليابان في مجالات الطاقة ووصفها بأنها تاريخية وممتازة.

ونوه الطرفان بأهمية فرص التعاون والاستثمارات القائمة في مجال تحلية مياه البحر. وأشار الوزير الى أهمية برنامج تحلية مياه البحر الذي يشكل خيارا استراتيجيا على المديين القصير والمتوسط. حيث دعا إلى مشاركة الشركات اليابانية في هذا البرنامج.

وتم الاتفاق على تنظيم اجتماعات، عبر تقنية التحاضر المرئي، بين القطاع والشركات اليابانية. وأعرب السفير بهذه المناسبة عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين واهتمام الشركات اليابانية بمواصلة العمل في الجزائر.