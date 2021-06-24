عاجل

وزير الطاقة وسفير اليابان بالجزائر يبحثان سبل التعاون بمجال تحلية مياه البحر

الوطني
  • -
  • 0
وزير الطاقة وسفير اليابان بالجزائر يبحثان سبل التعاون بمجال تحلية مياه البحر
بقلم أسماء.ع

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر دائرته الوزارية، أكيرا كونو، سعادة سفير اليابان لدى الجزائر. وبحث الجانبان علاقات التعاون بين الجزائر واليابان في مجالات الطاقة ووصفها بأنها تاريخية وممتازة.

ونوه الطرفان بأهمية فرص التعاون والاستثمارات القائمة في مجال تحلية مياه البحر. وأشار الوزير الى أهمية برنامج تحلية مياه البحر الذي يشكل خيارا استراتيجيا على المديين القصير والمتوسط.  حيث دعا إلى مشاركة الشركات اليابانية في هذا البرنامج.

وتم الاتفاق على تنظيم اجتماعات، عبر تقنية التحاضر المرئي، بين القطاع والشركات اليابانية. وأعرب السفير بهذه المناسبة عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين واهتمام الشركات اليابانية بمواصلة العمل في الجزائر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1013450

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com