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وزير الطاقة يأمر سونلغاز بتعليق حملة إسترداد الديون من الزبائن

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وزير الطاقة يأمر سونلغاز بتعليق حملة إسترداد الديون من الزبائن
بقلم م . فيصل

أصدرت وزارة الطاقة اليوم الثلاثاء بيانا بخصوص الحملة التي أطلقتها مؤسسة سونلغاز لإسترداد الديون من الزبائن.

وحسب ما جاء في بيان الوزارة فإن وزير الطاقة عبد المجيد عطار يأمر سونلغاز بتعليق حملة استرداد الديون من الزبائن

وزير الطاقة أصدر تعليمة لمؤسسة سونلغاز  يأمرها بتعليق مؤقت للحملة التي اطلقتها خلال فترة الشتاء.

واوض حالوزير في التعليمة انه من الصعب قطع الكهرباء أوالغاز عن ذوي الدخل المنخفض وسكان مناطق الظل وفي هذه الظروف الإستثنائية.

وفي ذات السياق طلب عبد المجيد عطار تقريرا أسبوعيا مفصلا عن هذا الوضع لإجراء متابعة ومراقبة منتظمة خلال هذه الفترة

وتدخل هذا القرار تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول بشأن تقليص وتخفيف الأثر الاقتصادي لوباء كورونا على المواطن.


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