وزير الطاقة يؤكد استعداد الجزائر تقاسم خبراتها التقنية مع تشاد

إلتقى وزير الطاقة و الطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الأربعاء، بوزير الماء والطاقة لجمهورية تشاد. حيث قدّم خلال هذا اللقاء عرضًا موجزًا عن قطاع الطاقة، ولا سيما مجالي الكهرباء والغاز.

كما استعرض وزير الطاقة القدرات الصناعية عبر سلسلة القيمة، من التوربينات إلى القواطع ذات الجهد المنخفض. وكذا الخبرات التي يمتلكها القطاع في مجال تكوين الموارد البشرية. ورصيد خبرته في إنجاز مختلف المنشآت الطاقوية، سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع.

كما أكد الوزير على استعداد الجزائر لتقاسم خبراتها ومعارفها التقنية في إطار شراكات رابح-رابح بين متعاملي البلدين. من جهته، أعرب الوزير التشادي عن رغبة بلاده في العمل مع الجزائر في هذا المجال.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها عجال، مرافقا لوزير الدولة وزير المحروقات و المناجم، محمد عرقاب، إلى جمهورية التشاد.