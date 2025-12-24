وزير الطاقة يؤكد دور القطاع في الدفع بعجلة التنمية المحلية والوطنية

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، مراد عجال، اليوم الأربعاء، على مستوى دائرته الوزارية، النائبين في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية سيدي بلعباس، قادة بن شيخة وعزي بن ثابت.

وخلال هذا اللقاء الذي خصّص لمناقشة عدد من المواضيع المتعلّقة بوضعية قطاع الطاقة على مستوى الولاية. وبعد الاستماع لانشغالات النواب، أكد الوزير، أن أبواب الوزارة مفتوحة دائما للاستماع لانشغالات المواطنين. التي تعتبر أولوية بالنسبة للحكومة الجزائرية، مؤكدا دور القطاع في الدفع بعجلة التنمية المحلية والوطنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور