وزير الطاقة يبحث إقامة مشاريع جديدة مع المجمع النرويجي إكينور

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الخميس، وفدا عن المجمع النفطي النرويجي إكينور، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالتنقيب والإنتاج العالمي، آل كوك، وكذا سفير النرويج بالجزائر.

واستعرض الطرفان، خلال اللقاء، حالة علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة. ولا سيما استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي.

وأعرب الجميع عن ارتياحهم لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك وإكينور. ولا سيما علاقات الشراكة بينهما في عين صالح وعين أميناس.

كما تم خلال اللقاء بحث الفرص التجارية والاستثمارية بين الطرفين. أين قدم الوزير لوفد إكينور، محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث والاستغلال في الجزائر.

وتمت دعوة إكينور مع سونطراك، لاستكشاف طرق ووسائل لتعزيز وتوسيع الشراكة القائمة بين الشركتين وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة.

ومن بين هذه المجالات، الحد من تأثير صناعة المحروقات على البيئة، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واحتجاز الكربون وتخزينه “CCS”.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مشاريع أخرى غير المحروقات في الجزائر. ولاسيما مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية، وتطوير الهيدروجين والتكوين.

كما كان الاجتماع فرصة لتبادل الآراء والتحليلات حول أخبار سوق المحروقات العالمية. والتطورات الرئيسية التي تميز صناعات النفط والغاز.