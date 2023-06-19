وزير الطاقة يبحث إنجاز محطات تحلية مياه البحر العائمة

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، وفدا عن الشركة النرويجية MWP، المتخصصة في تحلية مياه البحر عبر المحطات العائمة، بقيادة الرئيس التنفيذي للشركة، راسموس ساند.

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة AEC ، واطارات من الوزارة ومن AEC.

وقدم راسموس، بهذه المناسبة، لمحة عن الشركة بالإضافة إلى مجموعة من الحلول المقترحة في مجال تحلية مياه البحر. ولاسيما عبر إنجاز محطات تحلية مياه البحر العائمة، بتقنيات تكنولوجية متطورة توفرها الشركة نرويجية.

وأشار وزير الطاقة والمناجم، الى أهمية والدعم اللامحدود من الحكومة للبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر. وضمان أمن الإمداد وتعزيز الأمن المائي.

كما أكد على ضرورة اعتماد هذا النوع من المحطات على تقنيات متقدمة ورائدة لتصفية ومعالجة مياه البحر.

وطالب بتقديم ملف تقني كامل عن الحل، لدراسته بشكل معمق مع خبراء الشركة الجزائرية للطاقة.