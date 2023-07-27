وزير الطاقة يبحث التعاون مع أذربيجان في مجال المحروقات

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الأربعاء، سفير جمهورية أذربيجان لدى الجزائر، تورال رضاييف.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى بحث فرص تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم. والموصوفة بالودية والممتازة.

وركز الطرفان، على مجال المحروقات، على غرار خدمات الآبار، نقل المحروقات وفي مجال الصناعة البترولية والغازية عموما.

كما أكد الجانبان أيضا على ضرورة استكشاف فرص التعاون والاستثمار في كلا البلدين في مجال الاستكشاف والاستغلال المنجمي.

وتم التطرق لتطورات أسواق النفط والتعاون المثمر بين البلدين في إطار مجموعة دول أوبك وخارج أوبك.