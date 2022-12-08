وزير الطاقة يبحث التعاون مع الشركة الإيطالية أنسالدو جرين تك

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، المديرة التنفيذية لشركة أنسالدو جرين تك الإيطالية، دانييلا جنتيلي، بحضور السفير الإيطالي لدى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، بحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، فرص الأعمال والاستثمار في مجال الطاقة. ولاسيما في مجال إنتاج الكهرباء وتخزينها والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية.

كما ناقش الطرفان أيضا جوانب التعاون الأخرى المتعلقة بانتقال الطاقة والتكوين وتبادل الخبرات.