إعــــلانات
الوطني

وزير الطاقة يبحث التعاون مع الشركة الإيطالية أنسالدو جرين تك

بقلم نادية بن طاهر
وزير الطاقة يبحث التعاون مع الشركة الإيطالية أنسالدو جرين تك
  • 91
  • 0

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، المديرة التنفيذية لشركة أنسالدو جرين تك الإيطالية، دانييلا جنتيلي، بحضور السفير الإيطالي لدى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، بحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، فرص الأعمال والاستثمار في مجال الطاقة. ولاسيما في مجال إنتاج الكهرباء وتخزينها والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية.

كما ناقش الطرفان أيضا جوانب التعاون الأخرى المتعلقة بانتقال الطاقة والتكوين وتبادل الخبرات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/xGuCw
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر