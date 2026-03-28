وزير الطاقة يبحث توسيع التعاون مع نظيره الإيفواري

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم السبت، وزير المناجم والبترول والطاقة لجمهورية كوت ديفوار، الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، مامادو سانكافوا كوليبالي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وجاء هذا اللقاء، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية وتوسيع آفاق الشراكة الدولية وتعزيز التعاون على المستوى القاري.

كما يندرج هذا اللقاء، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. وفتح آفاق أوسع للشراكة، لاسيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة.

كما شكّل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وجمهورية كوت ديفوار.

وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير، الدكتور مراد عجال، عن اعتزازه بنقل تحيات رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون.

مؤكداً حرص الجزائر على الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستويات تنسجم مع الجهود الرامية إلى دعم التنمية الطاقوية في القارة الإفريقية وتعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي.

كما أكد الوزير استعداد الجزائر لعقد شراكات استراتيجية وموثوقة، في آجال هامة. خاصة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتصنيع المعدات الكهربائية. والتكوين، والطاقات المتجددة، وذلك في إطار مقاربة رابح-رابح.

مجددا استعداد الجزائر لمرافقة جمهورية كوت ديفوار، من خلال نقل خبرتها التقنية في مختلف المجالات الطاقوية. بما يدعم جهود هذا البلد الشقيق في تطوير قطاعه الطاقوي وتعزيز قدراته الوطنية.

ومن جانبه، ثمّن الوزير الإيفواري مستوى الخبرة والاحترافية التي تتمتع بها الجزائر في المجال الطاقوي. معرباً عن ارتياحه لجملة الحلول والمقترحات التي قدمتها وزارة الطاقة والطاقات المتجددة على طاولة النقاش، بخصوص عدد من الإشكاليات المطروحة.

كما أكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر، خاصة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. ودعم الشبكات الطاقوية الإيفوارية، إضافة إلى مجالات الصناعة المرتبطة بالقطاع.

وقد توجت أشغال هذا اللقاء، بالاتفاق على عقد اجتماعات تقنية بين فرق عمل من الجانبين. بهدف إعداد دراسات معمقة حول فرص التعاون والشراكة الممكنة. بما يضمن تجسيدها على أرض الواقع في أفضل الظروف وفي أقرب الآجال.