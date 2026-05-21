وزير الطاقة يبحث سبل التعاون بين الجزائر وكوت ديفوار

عقد الدكتور مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، اليوم الخميس، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. مع وزير المناجم والبترول والطاقة لجمهورية كوت ديفوار، مامادو سانكافوا كوليبالي.

ويأتي هذا الاجتماع عقب سلسلة من المباحثات والزيارات الميدانية التقنية التي قام بها الوزير الإيفواري إلى الجزائر. أعقبتها زيارة وفد رفيع المستوى من الإطارات المسيرة لقطاع الطاقة في كوت ديفوار.

وقد خصّص اللقاء لتحديد المحاور الأساسية والأولويات الاستراتيجية لمشروع التعاون الجزائري-الإيفواري.

وخلال الاجتماع، جدّد الوزير حرص الجزائر على الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستويات تتماشى مع الجهود الرامية إلى دعم التنمية الطاقوية في القارة الإفريقية وتعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي. مؤكداً استعداد الجزائر لتلبية احتياجات جمهورية كوت ديفوار عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع الطاقة. لاسيما في مجالات الإنتاج، النقل والتوزيع، وكذا المعدات الكهربائية والغازية ومعدات البحث والتطوير.

كما أكد الوزير إلتزام الجزائر بتنفيذ كافة تعهداتها تجاه الطرف الإيفواري، مشددا على أهمية محور التكوين. الذي يمكن للجزائر ضمانه لفائدة التقنيين والإطارات الإيفوارية من خلال مدارس التكوين المتخصصة التابعة لمجمع سونلغاز. وأوضح أن تجسيد هذه الالتزامات يبقى مرتبطاً بتحديد الطرف الإيفواري لاحتياجاته ومتطلباته بشكل دقيق وفي أقرب الآجال.

من جانبه، ثمّن وزير المناجم والبترول والطاقة لجمهورية كوت ديفوار، مامادو سانكافوا كوليبالي، مستوى الكفاءة والاحترافية اللذين لمسهما، رفقة أعضاء الوفد الإيفواري خلال زيارته إلى الجزائر. مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين. كما أكد حرص بلاده على تجسيد تعاون فعّال ومستدام مع الجزائر، التي وصفها بالشريك الموثوق، بالنظر إلى التزامها الدائم بتنفيذ تعهداتها واحترام التزاماتها.

وقد تُوّجت أشغال اللقاء بالاتفاق على الشروع في إعداد مشروع اتفاقية إطار بين الوزارتين، تسبقها مراسلة رسمية من الطرف الإيفواري تتضمن تحديداً دقيقاً لاحتياجاته وطلباته ذات الأولوية، تمهيداً لوضع برنامج تعاون عملي ومتكامل بين البلدين.

