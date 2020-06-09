وزير الطاقة يبحث سبل التعاون والشراكة مع السفير الإماراتي بالجزائر

دعا وزير الطاقة محمد عرقاب يوم أمس الإثنين الشركات الإماراتية الى الاستثمار بشكل أكبر في الجزائر، والمساهمة في المشاريع الطموحة التي سيطلقها القطاع مستقبلا.

وجاء هذا خلال لقاء وزير الطاقة مع سفير الإمارات العربية المتحدة بالجزائر يوسف سيف سباع آل علي، أين إستعرض علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة.

وتناولت المحادثات التي جرت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، دراسة وضع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة وآفاق تطويرها.

كما تطرق الطرفين الى الفرص الهام للشراكة والاستثمار بين البلدين، لا سيما في مجالات البتروكيماء والطاقات المتجددة.

وأعرب السفير الإماراتي عن ارتياحه لعلاقات التعاون بين البلدين، مبرزا الاهتمام القوي للمستثمرين الإماراتيين بالعمل في الجزائر والاستثمار في المشاريع ذات المنفعة المتبادلة.