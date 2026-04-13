وزير الطاقة يبحث مع المحافظة السامية للرقمنة سبل تعميم الحلول الرقمية

عقد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، وبمعية المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، الأحد، جلسة عمل تم خلالها دراسة ومناقشة إمكانية تعميم استعمال الحلول الرقمية SMsing، المعتمد من قبل المتعامل الطاقوي سونلغاز في تبادل المعلومات وسرعة معالجتها على كافة القطاعات.

وخلال الاجتماع الذي تم على مستوى مقر وزارة الطاقة والطاقات المتجددة وبحضور عدد من المسؤولين. الرئيسيين والخبراء من الوزارتين وهيئات عمومية، أكد عجال على خبرة وتجربة القطاع من خلال سونلغاز. في مجال تطوير وتعميم استعمال عديد التطبيقات والحلول الرقمية الهامة. التي ساهمت وبشكل كبير في تسهيل مرونة تبادل المعلومات و معالجتها في ظرف قياسي. مع ضمان أمن هذه المعلومات، مؤكدا على مستوى الكفاءة التي يتمتع بها خبراء سونلغاز في مجال الرقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية.

من جانبها أثنت المحافظة السامية للرقمنة، على مستوى فاعلية الحل الرقمي SMsing، الذي يتيح إمكانية الحصول على المعلومات الخاصة بالقطاع في وقتها الآني عبر رسائل نصية داخلية مأمّنة، مما يسمح بمعالجتها في ظرف قياسي وهو ما يمّكن من سرعة اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين المعنيين كل في قطاعه وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى الخدمة العمومية لصالح المواطنين في مختلف المجالات.

