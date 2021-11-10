وزير الطاقة يبحث مع نظيره التركي فرص الشراكة والإستثمار

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، نظيره التركي فاتح دونمز بمقر الوزارة.

ويأتي هذا اللقاء، على هامش الدورة الـ11 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.

وشدد الطرفان على أهمية عمل اللجنة المشتركة الجزائرية التركية الحادية عشرة.

وبدأ عمل هذه اللجنة، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة على مستوى الخبراء من البلدين.

واستعرضا حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تقويتها.

ونوه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في قطاع الطاقة.

وخاصة في مجال المحروقات وتطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج ونقل الكهرباء.

كما ناقش الوزيران أوجه التعاون الأخرى المرتبطة بتبادل الخبرات وفرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع المناجم في الجزائر. لا سيما في مجال البحث والاستكشاف والاستغلال وإنتاج المواد المعدنية.

كما ناقش الطرفان فرص الأعمال والاستثمار في مجالات أخرى مثل الطاقات المتجددة والتنقيب في عرض البحر والتكوين.

وحسب ذات البيان، فإنه ومن المقرر انعقاد مساء اليوم منتدى لرجال الأعمال مخصص للطاقة والمناجم بحضور الوزيرين.

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هذا واستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء الماضي، بمقر دائرته الوزارية، وفداً إسبانيًا هاما.

ويتشكل الوفد، من النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، تيريزا ريبيرا رودريغيز.

كما حضر عن الجانب الجزائرية، رئيسي مُجمعي سوناطراك وسونلغاز، حسب بيان لوزارة الطاقة.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية الجزائرية الإسبانية في مجال الطاقة والتي وصفت بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها بشكل أكبر.

كما اشترك الطرفان، في نفس الرغبة في تكثيف التعاون وجعله أكثر تماسكًا.

وشدد وزير الطاقة والمناجم على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الشركات الجزائرية والإسبانية في مجال الطاقة.

كما عرض الوزير، فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع، لا سيما في مجال المحروقات “من المنبع الى المصب”.

متمنياً رؤية مشاركة الشركات الإسبانية في المناقصات المقبلة والاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون الجديد للمحروقات.

كما تطرق الطرفان الى مشاريع الربط بالكهرباء والغاز بين البلدين.

وكذا الشراكات في مجال تسويق الغاز من أجل تعزيز العلاقات التجارية حيث تبقى الجزائر المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا.

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