وزير الطاقة يتحادث مع السفير الإسباني حول تطوير التعاون الثنائي

استقبل وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، يوم أمس الإثنين، سفير مملكة إسبانيا بالجزائر، فرنالدو موران كالفو-سوتيلو.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاء تمحور حول واقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين التي تم وصفها “بالممتازة والعريقة”.

حيث أعرب الوزير عن امله في تكثيف هذه الشراكة في النشاطات التي يترتب عنها إدماج محلي أكبر وتحمل قيمة مضافة.

وأكد عطار على الأهمية فرص الاستثمار والشراكة التي يمنحها قطاع الشراكة الجزائري في مختلف نشاطاته لاسيما للاستكشاف والبتروكمياء والكهرباء وتحلية مياه البحر.

من جهته أعرب السفير إسبانيا عن ارتياحه للعلاقات الجيدة القائمة بين البلدين .

مشيرا إلى رغبة المؤسسات الإسبانية في الاستثمار في الجزائر وإقامة شراكات تعود بالفائدة لكلا البلدين.