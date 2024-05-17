وزير الطاقة يتحادث مع نظيرته التونسية بإيطاليا

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الجمعة، بمدينة سورينتو الإيطالية، مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب.

وجاء هذا اللقاء، على هامش انعقاد أعمال أعمال الطبعة الثالثة من المنتدى الدولي “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط”.

وحضر اللقاء، الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، واطارات من الوزارة.

وتركزت المباحثات بين الوزيرين على حالة علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة والمناجم، والموصوفة بـ “التاريخية والعميقة”.

وكذا وسبل تعزيزها وتطويرها ولاسيما في مجال انتاج وتسويق المحروقات، وانتاج ونقل الكهرباء. وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي.

كما بحث الجانبان تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية في مجال الغاز والكهرباء وفرص التعاون المستقبلية. من خلال دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين.

وفي هذا الإطار تطرق الأطراف الى التحضيرات الجارية لأعمال اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للطاقة والمناجم، والمزمع انعقادها بالعاصمة التونسية خلال العام الجاري.