وزير الطاقة يترأس أعمال الإجتماع الوزاري الـ180 لمنظمة أوبك

يرأس وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع الوزاري الـ 180 لمنظمة أوبك، والذي سيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، سيعقد هذا الاجتماع في سياق صعب يتسم بتأثيرات كوفيد -19 على الاقتصاد العالمي.

كما سيتم يوم غد الثلاثاء، عقد الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك والذي سيجمع الدول الموقعةعلى إعلان التعاون.

وسيخصص هذان الاجتماعان بشكل خاص لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.

وستقوم الدول الأعضاء الـ 23 “13 دولة في أوبك و 10 دول غير أعضاء في المنظمة”، بتقييم التنفيذ ومستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج الطوعي للدول الموقعة على إعلان التعاون.

كما قرر الاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في 12 أبريل 2020 ، لاتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على التوازنات السوقية وضمان استقرارها لصالح الدول المنتجة والمستهلكين.