وزير الطاقة يترأس إجتماعا بشأن منجم غار جبيلات

إنعقد، اليوم الثلاثاء ،بمقر وزارة الطاقة والمناجم، اجتماع للجنة التنسيق المشتركة بين القطاعات بشأن مشروع استغلال منجم الحديد غار جبيلات.

ويهدف هذا الاجتماع التنسيقي، الذي ترأسه الأمين العام للوزارة، إلى أن يكون عرضًا للمشروع ووضعه الحالي منذ توقيع مذكرة التفاهم في 30 مارس 2021 مع ائتلاف الشركات الصينية.

وركز الاجتماع بشكل رئيسي، حسب بيان الوزارة، على المشاريع ذات الصلة التي سيتم دعمها من قبل مختلف الإدارات الوزارية المسؤولة عن النقل والأشغال العمومية والموارد المائية والطاقات المتجددة وكذلك الطاقة والمناجم.

ويأتي هذا الاجتماع استعدادًا لزيارة وفد من ائتلاف الشركات الصينية اعتبارًا من 10 سبتمبر، بحيث أن هذا الوفد مدعو للسفر إلى كل من تندوف وبشار لبدء الدراسات الخاصة بالمشروع.

وتجدر الإشارة أن وزير الطاقة والمناجم ترأس في شهر أوت الماضي الإجتماع التنسيقي الأول بين القطاعات بشأن مشروع غار جبيلات بحضور وزراء الإدارات المعنية.

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