وزير الطاقة يترأس إجتماع لجنة التنسيق القطاعية

أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الأحد، على أشغال اجتماع لجنة التنسيق القطاعية. الذي خصص لدراسة ومتابعة عدد من الملفات المتعلقة بنشاط القطاع.

الإجتماع جاء في إطار متابعة مختلف الملفات المتعلقة بنشاط وتسيير القطاع، حيث تم دراسة ملف رقم التعريف الوطني (NIN)، التحصيل عبر محطة الدفع(TSP) ، تركيب أجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون. متابعة قرارات التي اسداها السيد الوزير خلال زياراته الى الولايات.

وجرى هذا الاجتماع بمقر الوزارة، بحضور عدد من الإطارات المركزية للقطاع ومسؤولي الهيئات والمؤسسات المعنية. حيث تم استعراض مدى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة. وتقييم مستوى الإنجاز، مع اقتراح الحلول الكفيلة بضمان تجسيدها وفق الآجال المحددة.

وقدّم الوزير، جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع قيد التنفيذ، مع الحرص على المتابعة الدورية لمختلف البرامج والعمليات المسطرة.

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