وزير الطاقة يترأس اجتماعا موسعا حول التحضير لصائفة 2026

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الأربعاء، أشغال اجتماع موسّع جمعه بعدد من الإطارات المسيرة بالمجمّع، يتقدمهم المدير العام بالنيابة لسونلغاز، إلى جانب عدد من الإطارات الرئيسية في الوزارة.

وقد خُصّص هذا الاجتماع لدراسة وفحص وضعية عدد هام من الملفات المرتبطة بنشاط مجمّع سونلغاز. وتسييره على رأسها التحضير لصائفة 2026، بالإضافة إلى أثر الإجراء الجديد لتحصيل المستحقات، مخازن و مصارف المعدات. المخطط التوجيهي للهياكل الأساسية لموقع “جسر قسنطينة”.

خلال الاجتماع، وبعد الاستماع إلى جملة من العروض التقنية المدعّمة بالبيانات، والتي تضمنت شروحات تفصيلية. حول وضعية المشاريع ونسب تقدّم الأشغال، شدّد الوزير على الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المشاريع. في تعزيز استمرارية الخدمة وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

كما أكد على ضرورة احترام آجال التسليم المحددة، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمة العمومية. ودعم الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية.

يشار أن هذا الاجتماع يأتي حرصا من وزير الطاقة والطاقات المتجددة، على متابعة مستوى تنفيذ المشاريع. قيد الإنجاز من قبل مجمّع سونلغاز، لا سيما تلك المتعلقة بضمان أمن التزويد بالطاقة وتحسين جودة الخدمة العمومية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور