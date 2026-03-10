وزير الطاقة يترأس اجتماعًا لمتابعة نشاط القطاع

ترأس مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا خصص لمتابعة نشاط القطاع ودراسة عدد من الملفات المرتبطة به.

وجرى اللقاء بمقر الوزارة بحضور عدد من الإطارات الرئيسية، حيث تناول جدول الأعمال فحص ومناقشة ملفات تتعلق بسير القطاع، لاسيما نشاط سونلغاز وكذا عمل سلطة ضبط الكهرباء والغاز.

وخلال الاجتماع استمع الوزير إلى عروض مفصلة قدمها مسؤولو الهيئات المعنية حول مختلف القضايا المطروحة، قبل أن يقدم جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى تحسين الأداء وتعزيز فعالية تسيير الملفات المرتبطة بالطاقة والكهرباء والغاز.