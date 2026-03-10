وفاة شخص في حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة بالمدية

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شمال-جنوب، باتجاه ولاية البليدة، بإقليم بلدية ودائرة المدية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 16:10 إثر حادث اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة، حيث أسفر الحادث عن وفاة رجل يبلغ من العمر 49 سنة في عين المكان.

وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما باشرت المصالح المختصة الإجراءات اللازمة لتحديد ملابسات الحادث.