وزير الطاقة يتفقد مصنع إلكترو أندوستري بتيزي وزو

تفقد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الإثنين، مصنع إلكترو أندوستري عزازقة، الكائن مقره ببلدية فريحة، في تيزي وزو.

وحسب بيان للوزارة، تم تقديم عرض شامل من طرف المدير العام للمصانع. حول نشاطات المصنع وقدراته الانتاجية في اطار ترقية الصناعة الوطنية في مجال الطاقة.

كما استمع الوزير لعرض ثاني بخصوص شركة فيجاي “الهند”، وبالمناسبة أسدى الوزير، تعليمات تقضي بتسريع وتيرة انجاز الأشغال.

واعتبر الوزير أن إدماج مصنع إلكترو أندوستري بنسبة 100 بالمائة، يعتبر مكسبا كبيرا لمجمع سونلغاز وبالتالي للإقتصاد الوطني. وخاصة في ظل طموحات التموقع في الأسواق الافريقي.

وأكد الوزير على أن هذه المشاريع تساهم بنسبة كبيرة في توظيف الكفاءات وتوفير مناصب الشغل في المنطقة.