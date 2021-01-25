وزير الطاقة يتوقع أن تبلغ مداخيل المحروقات 28 مليار دولار خلال 2021

توقع وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، إن تبلغ عائدات النفط، خلال السنة الجارية 2021، الـ28 مليار دولار.

وأوضح الوزير، خلال حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة، إن شركة سوناطراك، سنتج وتصدر أكثر هذه السنة.

ولكنه اعتبر إن الرجوع إلى العائدات التي تم تحقيقها سنة 2019، صعب حاليا.

وأشار عطار، إلى إن العائدات الإجمالية للنفط، بلغت هذه السنة الـ22 مليار دينار، مسجلة تراجعا بـ11 مليار دولار مقارنة بسنة 2019.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في الجزائر، إن عائدات النفط تشكل 96 بالمائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة.

ومن جهة أخرى، اعتبر عطار، إن إكتشافات النفط بشمال البلاد، صغيرة، لعدة اعتبارات، منها حماية البيئة والأشخاص.

أما بخصوص الاستكشاف خارج الجزائر، فقد أكد الوزير، إن شركة سوناطراك قامت بعدة اكتشافات في ليبيا ولكن لم يتم تطويرها بسبب الوضعية الحالية.

كما قامت سوناطراك، بإكتشاف حقل نفط صغير في النيجر وحفرت بئرين، كما أنها كانت في مفاوضات مع العراق بذات الخصوص.

وأكذ وزير الطاقة، إن سوناطراك موجودة على المستوى الدولي ولكن لا يوجد إنتاج كبير باستثناء إنتاج الغاز في البيرو.